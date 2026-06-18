Администрация Павловского Посада проверила работу школьных летних лагерей

17 июня временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского округа посетил летний лагерь на базе 9-й школы, чтобы лично убедиться в условиях отдыха и безопасности детей, а также пообщаться с организаторами и педагогами. Особое внимание было уделено тематической программе смены, полностью посвященной русским народным промыслам: отряды носят говорящие названия — «Гжель», «Жостовская роспись» и другие, отражающие богатство культурного наследия региона.

На сегодняшний день в лагере отдыхают 130 ребят в первой смене, во вторую ожидается еще 70 участников. Дети активно участвуют в творческих мастер-классах — например, сегодня лепили из глины фигурки лошадок, которые вызвали гордость и восторг у юных мастеров. Помимо творчества, в программе предусмотрены спортивные игры, изучение родного края и патриотическое воспитание, направленные на развитие любви к Родине, ее традициям и промыслам. Питание организовано по единому меню, утвержденному для Московской области, и включает сбалансированные, вкусные и полезные блюда. Руководство округа благодарит педагогов и организаторов за работу, благодаря которой лето детей становится ярким, активным и душевным.

