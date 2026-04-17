Администрация Павловского Посада провела встречу с жителями Электрогорска

В корпусе «Альфа» Электрогорского лицея прошла выездная администрация с участием главы округа и профильных заместителей. Жители и участники образовательного процесса смогли задать вопросы и получить разъяснения на месте.

Встреча прошла в формате прямого диалога между представителями администрации и жителями. Обращения разбирали сразу, по части вопросов приняли решения на месте. Остальные темы зафиксировали для дальнейшей отработки и направили в работу профильным службам.

Такие выезды проходят 2–3 раза в неделю. Они охватывают городские и сельские территории, а также предприятия округа. Отдельное внимание уделяют приемам для участников специальной военной операции и их семей.

«Наша задача — не только слышать людей, но и помогать им решать вопросы на месте», — отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.