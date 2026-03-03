Администрация Павловского Посада провела личный прием жителей

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провел личный прием граждан, на котором жители обозначили самые острые проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Шесть заявителей обратились 3 марта в администрацию с вопросами подтопления подвалов, прорывов труб и некачественного уличного освещения.

Жительницы Наталья Николаевна и Наталья Гавриловна пожаловались на подтопление подвальных помещений и течь в канализационных системах. Ирина Евгеньевна подняла вопросы корректировки уличного освещения и необходимости капитального ремонта многоквартирного дома. Также в ходе приема прозвучали жалобы на прорывы систем горячего водоснабжения, отсутствие дезинфекции в общественных местах многоквартирных домов и состояние подъездов.

По каждому обращению администрация обеспечит обратную связь и примет конкретные меры. В ближайшие две недели к жильцам выедут сотрудники управляющей компании и Мособлводоканала. Кроме того, по адресу улица Каляева, дом 4 будет инициирована процедура признания дома аварийным. Записаться на личный прием к специалистам администрации можно по телефону: 2-99-05.