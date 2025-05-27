Администрация Павловского Посада проведет выездной прием жителей в техникуме 28 мая

В администрации Павлово-Посадского городского округа прошло оперативное совещание с руководителями служб и ведомств округа. Присутствующие обсудили информирование жителей о технологических инцидентах на сетях, проведение выездного приема в техникуме и Кузнечного фестиваля в деревне Бывалино.

В начале первый заместитель главы Филипп Ефанов поздравил всех с Днем российского предпринимательства.

«Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие и процветание нашего округа», — сказал Филипп Ефанов.

Затем перешли к основной повестке. Первый заместитель акцентировал внимание на необходимости оперативно оповещать жителей о любых технологических инцидентах, которые происходят на инженерных и коммунальных сетях. В Павловском Посаде для этих целей создана группа для оперативного информирования.

В округе продолжается покос травы. Во дворах меняют резиновые покрытия и обновляют элементы на детских и спортивных площадках. Управляющие компании приступили к промывке и опрессовке систем отопления в жилых домах. Продолжается капитальный ремонт дорог на улице Ленина в Павловском Посаде и улице Буденного в Электрогорске.

«Уважаемые жители! В эту среду, 28 мая, в 17:00 приглашаем на встречу в формате выездной администрации, которая пройдет в Павлово-Посадском техникуме на улице Кузьмина, 33. Чтобы мы могли заранее проработать ваши обращения, можно также позвонить в администрацию по телефону: 8 (496) 432-99-05», — подытожил Филипп Ефанов.

Первый заместитель пригласил жителей и гостей округа на Кузнечный фестиваль в деревне Бывалино 1 июня. Мероприятие начнется в 11:00.