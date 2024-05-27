Администрация Павловского Посада поздравила выпускников школ

Последние звонки прозвучали для выпускников Павлово-Посадского городского округа. Администрация муниципалитета поздравила ребят с окончанием школьной поры.
В образовательных учреждениях Павловского Посада 24 мая прошли последние звонки. В среднюю школу № 18 имени Менчинского поздравить выпускников приехал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. Особенно трогательным моментом стало поздравление первоклассников.
Праздник прощания с беззаботным детством, любимыми учителями, школьными уроками и переменами, отметили и ученики других школ городского округа.