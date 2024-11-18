Администрация Павловского Посада оказала помощь еще одной семье из Курска

Заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа и член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Александр Кулаков оказал помощь семье из Курской области, которая была вынуждена покинуть свой дом. Оставившие все свои вещи и деньги, они смогли благополучно добраться до знакомых, проживающих в городе Электрогорск.

Александр Сергеевич передал большой семье из восьми человек продуктовый набор, включающий тушенку, картошку, макаронные изделия, сгущенное молоко и сладости для маленьких детей.

«Надеемся, наша продуктовая помощь позволит всей семье почувствовать заботу и внимание павловопосадцев к проблемам тех, кто сегодня больше других нуждается в поддержке и внимании», — отметил он.

Эта акция стала примером солидарности и поддержки для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и свидетельствует о готовности местных властей и жителей округа прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

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