Администрация Орехово-Зуева провела выездной прием семей участников СВО

Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа

Выездной прием семей участников СВО прошел в Доме культуры на площади Пушкина. Сотрудники администрации ответили на вопросы и рассказали о проекте «Путь к новой жизни».

На встрече обсудили важные темы: льготы, оформление удостоверения погибшего, предоставление участков и многое другое.

«Ценю в таких встречах личное и живое общение: где-то нужно поддержать, помочь советом, кого-то просто по-человечески выслушать и, конечно же, решить вопросы», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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В администрации Орехово-Зуевского округа рассказали, что проект «Путь к новой жизни» занял второе место в номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую Победу» на всероссийской муниципальной премии «Служение». В его рамках в Орехово-Зуеве открыли кабинет протезирования, трудоустроили восемь ветеранов, двое прошли переобучение, для некоторых оформили уход и адаптировали квартиры, а также семьи участников СВО получили комплексную поддержку.

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