Администрация Орехово-Зуева объявила набор в команду волонтеров голосования

Волонтеры будут заниматься информированием жителей о проекте, рассказывать о планах по благоустройству и о том, как легко и быстро можно проголосовать на специальной платформе. Это уже пятый раз, когда волонтеры активно участвуют в организации голосования, и их помощь очень важна для города.

Чтобы стать частью этой инициативы, нужно выполнить несколько простых шагов: сначала зарегистрироваться на платформе по следующему адресу. Затем подать заявку на сайте. Финальный шаг — пройти обучение и тестирование, чтобы быть готовыми к своим обязанностям.

Всероссийское голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители будут иметь возможность самостоятельно выбрать, какие именно объекты должны быть благоустроены — это может быть как центральная площадь, так и набережная или любое другое общественное пространство. Участие в этой инициативе является шансом сделать свой город лучше.