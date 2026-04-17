Администрация округа Пушкинский провела встречу с жителями Правдинского
Механизм «выездной администрации» давно отработан и остается одним из эффективных способов общения с жителями в городском округе Пушкинский. Очередная встреча прошла в поселке Правдинский.
Жителям поселка представилась возможность со своими проблемами и предложениями обратиться напрямую к главе округа Максиму Красноцветову, его заместителям, депутатам окружного совета, представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций.
«Это очень удобно. Если через „Госуслуги“ или как-то по-другому записываться — растягивается на месяцы. А здесь, по живой очереди, в десять раз быстрее принимают, причем много специалистов», — отметила жительница поселка Елена Королева.
Заявителей интересовали ключевые вопросы в сферах ЖКХ, благоустройства, содержания территории и дорог, а также поддержки участников специальной военной операции и их семей. Каждый обратившийся получил подробные разъяснения.
«На сегодняшней встрече присутствует более 60 человек. Это говорит о том, что жителям все-таки нравится этот формат. Конечно, мы подобные „выездные администрации“ будем стараться проводить как можно чаще», — сказал депутат Московской областной думы Михаил Ждан, которай также принял участие в приеме.
Общение в формате «выездной администрации» продлилось порядка двух часов. Были заданы десятки вопросов и даны поручения главы округа, которые помогут в решении тех или иных вопросов.