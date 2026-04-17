Администрация округа Пушкинский провела встречу с жителями Правдинского

Механизм «выездной администрации» давно отработан и остается одним из эффективных способов общения с жителями в городском округе Пушкинский. Очередная встреча прошла в поселке Правдинский.

Жителям поселка представилась возможность со своими проблемами и предложениями обратиться напрямую к главе округа Максиму Красноцветову, его заместителям, депутатам окружного совета, представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций.

«Это очень удобно. Если через „Госуслуги“ или как-то по-другому записываться — растягивается на месяцы. А здесь, по живой очереди, в десять раз быстрее принимают, причем много специалистов», — отметила жительница поселка Елена Королева.

Заявителей интересовали ключевые вопросы в сферах ЖКХ, благоустройства, содержания территории и дорог, а также поддержки участников специальной военной операции и их семей. Каждый обратившийся получил подробные разъяснения.