Администрация округа Пушкинский провела встречу с жителями поселка Правдинского

Мероприятие состоялось в районе Степаньковского шоссе, где недавно произошла авария на канализационной сети. На вопросы жителей отвечали заместитель главы округа Людмила Конопатченкова и его уполномоченные Нина Ушакова и Людмила Гастило, а также депутат Московской областной думы Михаил Ждан.

К сети, на которой произошла авария, подключены сотни частных и многоквартирных домов, а также ряд предприятий, включая «РостАгроКомплекс». Обрушение колодца привело к повреждению трубы и, как следствие, к выходу сточных вод. В настоящее время специалисты предприятия «ЖКХ Лесной» в круглосуточном режиме устраняют последствия аварии, чтобы минимизировать экологический ущерб и обезопасить здоровье жителей.

Нина Ушакова сообщила, что администрация округа продолжает поддерживать связь с населением. Представители МУП «ЖКХ Лесной» будут выезжать по адресам частного сектора, где жители просили уделить особое внимание их участкам. После откачки стоков планируется проведение дезинфекционных работ.

Уполномоченный главы муниципалитета также поблагодарила жителей поселка за терпение и понимание сложившейся ситуации.