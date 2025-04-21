Администрация округа Пушкинский провела встречу с жителями поселка Лесной

Данный участок до продажи находился в федеральной собственности с категорией использования «земли промышленности, энергетики и иного специального назначения». В октябре прошлого года лесной массив площадью 350 гектаров был приобретен с торгов компанией «Проект-Девелопмент». Инициативная группа подготовила свое обращение в отношении того, что жители хотят видеть на месте земельного участка, где собственник вырубил лес.

«В обращении было написано то, что мы за сохранность леса, за восстановление вырубленных деревьев. Мы против того, чтобы нам предъявляли какие-то инфраструктуры. Мы просим только одного — оставьте наш лес в покое. И верните нам то, что уже срубили», — заявила жительница поселка Анна Логинова.