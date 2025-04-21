Администрация округа Пушкинский провела встречу с жителями поселка Лесной
Темой обсуждения стал вопрос о земельном участке, находящемся в частной собственности. Инициативная группа жителей подготовила обращение по поводу вырубки леса на территории.
Данный участок до продажи находился в федеральной собственности с категорией использования «земли промышленности, энергетики и иного специального назначения». В октябре прошлого года лесной массив площадью 350 гектаров был приобретен с торгов компанией «Проект-Девелопмент». Инициативная группа подготовила свое обращение в отношении того, что жители хотят видеть на месте земельного участка, где собственник вырубил лес.
«В обращении было написано то, что мы за сохранность леса, за восстановление вырубленных деревьев. Мы против того, чтобы нам предъявляли какие-то инфраструктуры. Мы просим только одного — оставьте наш лес в покое. И верните нам то, что уже срубили», — заявила жительница поселка Анна Логинова.
Это уже не первая встреча с инициативной группой жителей поселка. Ранее глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проводил их совместно с представителем инвестора. На первой встрече с собственником земельного участка были достигнуты договоренности о приостановке всех работ на два месяца. Жителям было предложено за это время сформулировать пожелания в сфере социальной нагрузки, которые будут переданы собственнику для оформления договорных отношений.
Первый заместитель главы округа Андрей Морозов сообщил, что обращение жителей поселка будет отправлено представителям инвестора для принятия решение и анонсировал новую встречу через полтора месяца.
Жители поселка настаивают, чтобы собственника земли призвали к ответственности за вырубленные деревья. Администрацией округа был выдан порубочный билет на 48 деревьев в рамках проведения инженерно-геологических изысканий. В действительности вырублено гораздо больше. По факту выявленного нарушения уже направлено заявление в правоохранительные органы с целью установки виновных лиц, привлечению их к ответственности и установки размера причиненного вреда.