Администрация округа Пушкинский провела встречу с жителями Ивантеевки

Мероприятие в формате «выездной администрации» состоялось в Образовательном центре № 8. На вопросы горожан отвечали глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, депутаты местного совета, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Встречу посетили 85 человек. Обращения касались здравоохранения, транспортного обеспечения, переселения жителей в рамках комплексного развития территорий.

Представители садоводческих некоммерческих товариществ обратились за помощью в решении вопросов водоснабжения и водоотведения. Максим Красноцветов отметил, что ситуация в этом направлении значительно улучшилось после смены ресурсоснабжающего предприятия, но все равно остается много проблем, которые нужно решать.

«Задавали вопросы по земельно-имущественным отношениям, представлению коммунальных услуг, приходили многодетные, с которыми мы договорились, что я лично приеду, чтобы посмотреть, какие земельные участки они получили, в каком состоянии реализация их прав», — рассказал глава округа Пушкинский.

К сотрудникам администрации обратилась инициативная группа с просьбой о содействии в работе с управляющей компанией по поиску неплательщиков. На все интересующие вопросы участники мероприятия получили развернутые разъяснения.

«Я очень довольна подобными встречами. Вопросы решаются легко и быстро», — поделилась жительница Ивантеевки.