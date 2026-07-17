Администрация округа Пушкинский провела встречу с жителями Ивантеевки

16 июля в Ивантеевке состоялась встреча уполномоченного главы округа Нины Ушаковой, заместителя главы Людмилы Конопатченковой, председателя окружного Совета депутатов Артема Садулы и его заместителя Николая Михайлина с жителями аварийных деревянных домов, известных как «голубые спальни». Основной темой обсуждения стали перспективы включения построек 1906 года постройки в государственную программу расселения ветхого и аварийного жилого фонда, а также правовые механизмы преодоления препятствий, связанных с неисполненным договором о развитии застроенной территории.

Здания, отметившие в текущем году 120-летие, давно исчерпали ресурс эксплуатации и признаны непригодными для проживания. Главным препятствием для запуска процедуры расселения является договор о развитии застроенных территорий (ДРЗТ), заключенный ранее между администрацией и компанией-застройщиком «Казачий Торговый Дом». Свои обязательства застройщик не выполнил: люди не были расселены, а квартиры, предназначавшиеся для переселения, реализованы третьим лицам. В настоящее время администрация ведет судебные разбирательства с целью расторжения договора и параллельно прорабатывает правовые возможности включения домов в госпрограмму даже при наличии существующего обременения.

Важным позитивным фактором является то, что жители трех бараков уже отстояли свое право на расселение в судебном порядке — соответствующие решения вынесены еще в 2025 году. Однако формальное наличие ДРЗТ по-прежнему сдерживает запуск процедуры в полном объеме.

В ходе встречи представители администрации подробно разъяснили жителям текущую ситуацию по судебным процессам и дальнейшие шаги, необходимые для ускорения расселения. Отдельное внимание было уделено вопросу временного переселения в жилье из маневренного фонда. Жителям разъяснено, что участие в данной программе не лишает их права на расселение и не отменяет судебных решений, а предлагается администрацией в качестве безопасной альтернативы на период решения основного вопроса. Сроки и гарантии были детально проговорены для последующего обсуждения жителями с родственниками.

По итогам встречи все поступившие вопросы зафиксированы, работа по включению домов в государственную программу расселения будет продолжена при участии профильных служб и юридического сопровождения.