Администрация округа Пушкинский провела встречу с жителями деревни Василево

По поручению главы округа Максима Красноцветова председатель Совета депутатов Пушкинского Артем Садула совместно с заместителем Николаем Михайлиным и депутатом Екатериной Потемкиной 16 июля провел встречу с жителями деревни Василево. В ходе мероприятия, в котором приняли участие порядка 30 человек, были рассмотрены вопросы дальнейшего развития территории и сформированы предложения по благоустройству населенного пункта.

Ранее на территории деревни была установлена новая современная детская игровая площадка, пришедшая на смену устаревшему и не соответствующему требованиям безопасности игровому комплексу. Проект реализован с учетом пожеланий жителей. В настоящее время территория продолжает находиться в центре внимания депутатского корпуса и администрации округа.

В ходе обсуждения жителями подняты следующие вопросы: установка искусственных дорожных неровностей, проработка возможности организации одностороннего движения, установка дополнительной лавочки на детской площадке, а также проработка возможности переноса контейнерной площадки. Все предложения зафиксированы и будут направлены в профильные службы для дальнейшей проработки.

«Такие встречи позволяют не только контролировать уже выполненные работы, но и формировать планы дальнейшего благоустройства вместе с жителями. Именно наказы людей становятся основой для принятия решений, направленных на повышение комфорта и безопасности в наших населенных пунктах», — отметил Артем Садула.