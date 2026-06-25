Администрация округа Пушкинский провела встречу с сотрудниками водоканала

В Ивантеевке 24 июня прошла встреча с сотрудниками муниципального предприятия «Водоканал», организованная в формате выездной администрации. Диалог между администрацией округа и трудовым коллективом прошел непосредственно на их рабочем месте.

Ключевая особенность такого подхода — возможность решать вопросы напрямую, не отрываясь от производственного процесса. Сотрудники могли обратиться к главе округа Максиму Красноцветову, его профильным заместителям, представителям управляющих компаний и депутатам местного Совета от «Единой России».

Повестка дня была сформирована на основе актуальных вопросов, волнующих как сотрудников, так и жителей города. В центре внимания оказались три основные темы: благоустройство и озеленение прилегающих территорий, содержание дорог и ремонт дорожного покрытия, а также земельно-имущественные отношения — оформление прав на земельные участки и объекты недвижимости.

«Подобный формат прямого общения доказал свою эффективность, позволив оперативно выявить проблемные точки и намечать пути их решения в конструктивном диалоге с трудовым коллективом», — отметил Максим Красноцветов.