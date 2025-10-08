Администрация округа Пушкинский посетила новый цех предприятия в Красноармейске

Уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева посетила новый производственный объект компании «Пластик Он Лайн» в Красноармейске. Экскурсию провел для нее генеральный директор компании, депутат окружного Совета депутатов Дмитрий Кульков.

Ольга Алексеева осмотрела складские помещения, познакомилась с коллективом, также на встрече обсудили текущие производственные процессы и темпы работы, а также перспективы расширения производства.

«Приятно отметить динамичное развитие компании, расширение ассортимента и географию поставок по всей стране. Реализация подобных проектов способствует не только росту бизнеса, но и развитию округа, создавая новые рабочие места, увеличивая налоговые поступления и поддерживая местную экономику и инфраструктуру», — отметила Ольга Алексеева.