Администрация округа проверила информацию о закрытии бани в Ногинске

Администрация Богородского округа взяла на контроль ситуацию с якобы закрытием единственной общественной бани в Ногинске. В ходе проверки информации, озвученной в видеообращении жителя, выяснились подробности о статусе здания и его дальнейшей судьбе.

Здание бывших муниципальных бань находится в частной собственности с 2025 года. Изначально здесь располагалось муниципальное унитарное предприятие «Богородские бани», которое предоставляло услуги населению. После банкротства предприятия здание попало в конкурсную массу и было продано частному лицу.

В переходный период между банкротством и продажей помещения сдавали в аренду, и услуги бани временно продолжали оказывать частники. В настоящее время в здании идут плановые ремонтные работы. Собственник объекта планирует полностью завершить ремонт во втором полугодии 2026 года.

По информации от собственника, функции бани не будут полностью упразднены. Согласно плану размещения, на первом этаже здания после ремонта откроются торговые помещения, а общественная баня будет располагаться на втором этаже.

В администрации подчеркивают, что ситуация находится под контролем. Между чиновниками и владельцем здания ведется плотная работа. Основная задача со стороны муниципалитета — строго соблюсти все договоренности, чтобы по итогам ремонта баня для жителей Ногинска действительно открыла свои двери и продолжила работу.