Администрация округа провела встречу с жителями в Старых Химках

В Старых Химках прошла выездная администрация с участием главы города Елены Земляковой. Во время приема специалисты рассмотрели 79 обращений от жителей муниципалитета.

Это уже 35-я выездная администрация с начала года. Собравшиеся обсудили вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, состояние дорог, дворовых территорий и работу общественного транспорта.

Председатель совета дома № 18 на Спартаковской улице Михаил Осипов обратился с проблемой капитального ремонта своего дома. Вопрос взяли на контроль.

«На приеме мы сообщили о необходимости капитального ремонта в нашем доме. Нам пообещали во всем разобраться. Уже назначили встречу с представителями „Жилищника“. Надеюсь, вопрос вскоре решим», — поделился Михаил Осипов.

Для взаимодействия с жителями администрация продолжает использовать цифровые инструменты. Предложения по улучшению городской среды, заявки на ремонтные работы и отзывы можно оставить онлайн, отсканировав QR-код, который предоставляют на таких встречах. Подобный формат позволяет оперативно реагировать на запросы жителей и держать на контроле исполнение поручений.