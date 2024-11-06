Администрация округа Лотошино провела встречу с родителями детей-инвалидов

Встреча с родителями, которые воспитывают детей с инвалидностью, состоялась в рамках Года семьи в Лотошине. Ее провели по инициативе Министерства социального развития Московской области.

Начальник отдела УСР 18 Александр Степанов сообщил, что в округе проживают около 80 семей с примерно 90 детьми, имеющими различные заболевания. Он отметил, что каждая из этих семей может столкнуться с многочисленными вопросами по воспитанию и оформлению социальной поддержки, поэтому и организовали эту встречу.

В мероприятии приняли участие советник министра Елена Лебедева, заместитель главы городского округа Лотошино Александр Шагиев, председатель Совета депутатов Алексей Куликов и другие заинтересованные лица. На встрече присутствовали более 15 родителей детей-инвалидов.

Участники мероприятия получили множество новых знаний и смогли задать интересующие их вопросы, которых оказалось более 30. Большинство из них удалось решить непосредственно на месте.