Администрация Одинцовского округа провела встречу с жителями Голицына

В Одинцовском округе в территориальных управлениях проходят еженедельные приемы населения. Очередное мероприятие в формате выездной администрации прошло 21 апреля в Голицыне.

Участие в нем принимали первый заместитель и заместители главы Одинцовского городского округа, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета.

В ходе выездной администрации в территориальном управлении Голицынское приняли в общей сложности 41 человека. Основными стали вопросы, связанные с социальной сферой, жилищно-коммунальным хозяйством и образованием. Также часть обращений, прозвучавших на встрече, затронула благоустройство, медицинское обслуживание, содержание дорог и сферу культуры.