Администрация Одинцовского округа провела прием жителей

Прием жителей в формате «выездной администрации» прошел на базе Захаровского Дома культуры в Одинцовском округе. Основные вопросы касались дорожной безопасности, ямочного ремонта и благоустройства.

Подобные встречи проходят в Одинцовском округе еженедельно по вторникам. Большинство обращений удается решить либо взять в работу в кратчайшие сроки. На приемы приезжают жители из разных территорий муниципалитета, что свидетельствует о востребованности такого формата взаимодействия власти и населения.

Одним из наиболее значимых вопросов стала необходимость капитального ремонта кровли многоквартирного дома в деревне Чупряково.

Отдельное внимание уделили вопросам образования. Родители учащихся Асаковской школы выразили обеспокоенность планами по объединению двух седьмых классов в один. Жители считают, что увеличение численности учеников до более чем 30 человек может негативно сказаться на качестве образовательного процесса и снизить эффективность обучения.

Также граждане обращались по поводу борьбы с борщевиком, очистки водоемов и поддержания санитарного состояния контейнерных площадок. Обращения зафиксировали профильные специалисты для дальнейшей проработки.