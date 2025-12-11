Администрация Одинцовского округа провела прием жителей Заречья

Глава Одинцовского округа и его профильные заместители в рамках «выездной администрации» посетили поселок Заречье. На встрече были проработаны обращения всех заявителей.

Жители Заречной улицы подняли вопрос о новогодней ели на площади. Они считают, что действующая конструкция устарела и ее нужно заменить. Новую елку высотой около 10 метров уже подбирают, она будет украшена золотыми и красными игрушками, сверху закрепят рождественскую звезду и предусмотрят антивандальное ограждение. Дерево планируют установить к 13 декабря.

Жители Медовой улицы обратились с вопросом по работе транспорта. Они попросили включить остановку «Каштановая улица» в маршруты № 205 и Sk3. Сейчас туда заходит только автобус № 1818. Линии относятся к полномочиям Департамента транспорта Москвы. Администрация направит обращение в ведомство с предложением внести остановку в реестр.

Обсудили на приеме и водозаборный узел в Осоргино. Частный объект расположен на земле совхоза «Матвеевский», и, чтобы обеспечить качественное обслуживание, нужно перевести его в муниципальную собственность. Глава округа Андрей Иванов поручил службам просчитать стоимость модернизации, а также проработать варианты выкупа или аренды участка.

Следующий личный прием в формате «выездной администрации» пройдет во вторник, 16 декабря, в здании центра «МаксимуМ» по адресу: Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 2.