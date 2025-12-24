Администрация Одинцовского округа провела прием жителей в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провели прием граждан в Звенигороде. Работали на привычной площадке — в культурном центре имени Любови Орловой.

Руководитель организации «Всем добра» Елена Ташматова обратилась по вопросу организации занятий адаптивным спортом для детей с инвалидностью. Глава округа отметил, что в первом квартале 2026 года начнутся тренировки по мини-футболу для особых детей на базе новой школы в микрорайоне «Восточный». Подобрали удобное время — после уроков, ориентировочно с 16:00.

Кроме того, обсудили адаптивный спорт на открытых пространствах. Воркаут-площадка со специализированным оборудованием уже работает в лесопарке микрорайона Супонево. Глава муниципалитета поручил профильным службам вместе с подрядчиком проработать установку дополнительных элементов для детей с ОВЗ.

Жительница деревни Болтино подняла вопрос работы общественного транспорта. Сейчас до ближайшей остановки и железнодорожной станции «Садовая» людям приходится идти около двух километров через лес. Организация межмуниципального маршрута относится к полномочиям области, поэтому будет направлено обращение в «Мострансавто» с предложением завести маршрут в деревню.

Председатель Общественной палаты округа Елена Пешехонова обратила внимание на проблему брошенных автомобилей в восьмом микрорайоне города — более 40 машин годами стоят во дворах у улиц Сосновая, Союзная и Солнечная. Авто мешают уборке, проезду и благоустройству. Глава поручил детально рассмотреть ситуацию на заседании межведомственной комиссии с участием правоохранительных органов и довести вопрос до решения.