Администрация Одинцовского округа провела прием жителей в поселке Летний Отдых

Прием в формате «выездной администрации» прошел в доме культуры поселка. Главными темами обращений к представителям власти стали благоустройство, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство.

Жильцы дома № 8а рассказали, что на верхних этажах регулярно происходят протечки. Подрядчик «К1», который должен был выполнить капремонт кровли по линии Фонда капремонта, на объект не вышел ни в 2024-м, ни в 2025-м. Контракт с ним расторгнут. «Одинцовской теплосети» поручено обследовать кровли шести домов и определить, какие работы можно сделать до основного ремонта. Весной и летом 2026 года планируется провести полный капремонт. Управляющая компания отработает с жителями график уборки крыш, чтобы не допускать накопления снега.

Одна из заявительниц попросила обустроить пешеходную дорожку от дома № 1 на улице Зеленой к станции Захарово. Объект включен в предварительный адресный перечень на 2026 год, сейчас идет согласование в профильном министерстве.

Жители Салькова предложили создать сквер у обелиска Памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Работы запланировали на 2026 год, проект представят жителям. Благоустройство приурочат к 85-летию Битвы за Москву. Также в перечень работ следующего года включили установку детской площадки — ожидается утверждение списка в региональном ведомстве.

Поступило обращение с просьбой сделать остановочный павильон на дороге от ЦКАД в сторону санатория «Поречье». Решение о целесообразности установки принято.

Староста деревни Марьино обсудила с главой округа развитие муниципального участка рядом с домом № 53. Активисты предложили создать здесь общественную зону — с досуговым центром, сценой, спортивной площадкой и выставкой исторических наличников. Задачу проработают с Дирекцией парков округа.

Следующая «выездная администрация» пройдет во вторник, 18 ноября, в Жаворонковском. Личный прием — с 10:00 до 12:00 в Ликинской средней школе по адресу: деревня Ликино, Новая улица, дом № 9.