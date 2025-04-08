Администрация Одинцовского округа провела прием жителей в Барвихе

Личный прием граждан состоялся 8 апреля в территориальном управлении Барвихинское. 62 человека смогли обратиться со своими вопросами к представителям администрации Одинцовского округа.

Еженедельные встречи с жителями, в рамках которых представители органов местного самоуправления организуют приемы населения в формате «выездной администрации», проходят в муниципалитете регулярно. Участие в мероприятии в Барвихе принимал не только глава Одинцовского округа Андрей Иванов, но и его заместители. Также к обсуждению присоединились представители муниципального центра управления регионом, Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.

Стоит отметить, что к представителям власти обратились 62 человека. Среди основных тем, поднятых на встрече, преобладали вопросы, касающиеся благоустройства, состояния дорог и вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Эти аспекты важны для комфортной жизни жителей округа и требуют своевременного решения.

Кроме того, некоторые обращения затрагивали темы медицинского обслуживания и социальной сферы.