Администрация Одинцовского округа провела личный прием жителей

Представители органов местного самоуправления регулярно общаются с жителями в формате выездной администрации. Очередное мероприятие прошло 1 июля в территориальном управлении Жаворонковское.

Участие во встрече принимали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы, а также депутаты окружного совета.

Всего на приеме в территориальном управлении Жаворонковское побывали 79 человек. Основными стали вопросы, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством и медицинским обслуживанием. Также часть обращений, прозвучавших на встрече, затронула содержание дорог, социальную сферу, образование и культуру.