Администрация Одинцовского округа провела личный прием жителей в Кубинке

Одинцовский округ продолжает практику прямого диалога власти с жителями.Так, в рамках проекта «выездная администрация» представители органов местного самоуправления провели личный прием граждан в территориальном управлении «Кубинка».

Стоит отметить, что в приеме участвовали глава Одинцовского городского округа, его первый заместитель и заместители, а также представители ключевых организаций: Муниципального центра управления регионом, Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы и депутаты окружного совета.

Всего выслушали обращения 26 человек. Основная часть вопросов жителей традиционно касалась тем благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и медицинского обслуживания. Также поднимались вопросы, связанные с содержанием дорог, социальной поддержкой, сферами образования и культуры.

Этот формат позволяет оперативно реагировать на проблемы на местах и получать обратную связь напрямую от населения. Следующая встреча в рамках «выездной администрации» запланирована на 10 февраля и пройдет в территориальном управлении «Успенское».