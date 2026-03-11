Администрация Одинцовского округа проведет прием жителей в Лесном городке

Выездные встречи администрации городского округа с жителями проводятся на регулярной основе. Очередной прием состоится 17 марта с 10:00 до 12:00 в поселке Лесной городок.

На встрече можно будет задать актуальные вопросы главе Одинцовского округа, его заместителям, а также депутатам местного совета. Кроме того, в мероприятии будут участвовать представители муниципального центра управления регионом, жилищной инспекции, специалисты по содержанию территорий и сотрудники Одинцовской областной больницы.

Чтобы попасть на прием, нужно записаться заранее — для этого необходимо связаться со специалистами в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для записи: +7 495 181-90-10, добавочные 8123 и 7612.

Встреча состоится по адресу: улица Фасадная, дом 10, вход через Лесногородскую школу.