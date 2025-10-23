Администрация Одинцовского округа проведет личный прием жителей 28 октября

Личный прием населения пройдет с 10:00 до 12:00 в территориальном управлении Звенигород Одинцовского городского округа. Здесь жители смогут задать актуальные вопросы.

Участие в мероприятии примут глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, представители Одинцовской областной больницы, а также депутаты окружного совета.

Прием пройдет по адресу: Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Московская, 11, Культурный центр имени Любови Орловой.

График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа. Ознакомиться с ним можно в разделе «Местное самоуправление».

Запись на личный прием ведется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (понедельник–четверг), с 09.00 до 16.45 (пятница), обеденный перерыв: 13.00-13.45.