Администрация Одинцовского округа проведет личный прием жителей 14 апреля

В мероприятии примут участие заместители главы округа, а также представители Одинцовской областной больницы и Министерства экологии Московской области. Жители смогут задать вопросы и обсудить актуальные проблемы напрямую с ответственными лицами — это возможность получить все разъяснения по волнующим темам.

Чтобы попасть на личный прием в рамках выездной администрации, нужно заранее записаться. Запись открыта в рабочие дни: с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. В обеденное время, с 13:00 до 13:45, прием заявок не ведется.

Если не удается дозвониться по основным телефонам для записи, есть альтернативные способы связаться: можно позвонить по номеру 8‑495‑181‑90‑10, добавочные 8325 или 8327. Еще один вариант — оставить заявку на обратный звонок, воспользовавшись специальной формой.