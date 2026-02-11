Администрация Одинцова встретится с жителями Звенигорода

В культурном центре имени Любови Орловой состоится встреча с представителями власти и профильных служб. Жители Звенигорода смогут задать вопросы главе муниципалитета и его заместителям.

На вопросы жителей ответят глава Одинцовского городского округа, его первый заместитель, сотрудники Муниципального центра управления регионом, представители жилищной инспекции и врачи Одинцовской областной больницы. Также в беседе поучаствуют депутаты Совета депутатов округа.

«Мы регулярно проводим такие встречи, чтобы оперативно решать проблемы горожан», — отметили в администрации.

Записаться на прием можно в будние дни. С понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45. Телефон для записи: +7 495 181-90-10, добавочный 7951.

Актуальное расписание опубликовано на сайте администрации в разделе «Местное самоуправление».