Администрация Одинцова провела выездную встречу с жителями в Голицыне

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Выездной прием администрации Одинцовского городского округа прошел в Голицине. Вопросы, касающиеся ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог и социальной сферы, смогли решить 33 местных жителя.

Участие в встрече приняли заместители главы Одинцовского округа, представители Муниципального центра управления регионом и Одинцовской областной больницы, сотрудники Главного управления регионального государственного жилищного надзора и депутаты. Они ответили на все вопросы жителей и дали свои рекомендации для решения наиболее сложных проблем.

Представители органов местного самоуправления регулярно встречаются с жителями в формате выездной администрации. Такие приемы проходят каждую неделю. Следующая выездная администрация состоится в территориальном управлении Захаровское 16 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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