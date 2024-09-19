Администрация Одинцова провела выездной прием жителей в селе Успенское

Еженедельные приемы населения регулярно проходят в Одинцовском округе. Представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «Выездной администрации».

На этот раз встреча прошла в селе Успенское. Участие в нем приняли глава Одинцовского городского округа, профильные заместители главы, представители «Муниципального центра управления регионом», главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий. Также на вопросы жителей ответили руководители Одинцовской областной больницы и депутаты Совета депутатов муниципалитета от партии «Единая Россия».

Всего на встрече приняли 40 человек. Основными темами стали благоустройство, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и содержание дорог. Другая часть вопросов касалась безопасности и медицинского обслуживания.

Следующая выездная администрация пройдет 24 сентября в Звенигороде.

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