Администрация Одинцова провела выездной прием жителей поселка Летний Отдых

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел выездной прием в Доме культуры поселка Летний Отдых. Жители обращались с вопросами по образованию, благоустройству и экологии.

Они подняли проблему детского сада № 58, построенного в 1966 году и требующего капитального ремонта, особенно канализации. Иванов отметил, что муниципалитет планирует провести поэтапный капремонт и ищет участок для нового садика.

Также староста деревни Сальково Татьяна Романова озвучила необходимость создания детской игровой и спортивной площадки, подходящий участок для которой может быть включен в программу благоустройства на 2026 год. Вопросы о наружном освещении и обустройстве аллеи к мемориалу павшим в годы войны также нашли поддержку.

Кроме того, в хуторе Никонорова будут решены проблемы с освещением за счет внебюджетных источников. Зеленый участок и пруд оформят в муниципальную собственность. Также готовы провести муниципальный земельный контроль по факту складирования контейнеров. Стоит отметить, что на приеме Андрей Иванов проинформировал ветерана боевых действий Дмитрия Захарова о возможностях получения земельных участков для ветеранов.