Администрация Одинцова провела выездной прием жителей Новоивановского

Очередной прием администрации Одинцова прошел в территориальном управлении Новоивановское. Его цель — наладить диалог жителей с руководителями и представителями местного самоуправления. Мероприятие стало площадкой для обсуждения насущных вопросов.

Сотрудники администрации приняли 29 человек. На встрече присутствовали представители и руководители органов власти: первый заместитель главы Одинцовского городского округа, а также его заместители, сотрудники муниципального центра управления регионом, представители управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, а также представители Одинцовской областной больницы.

Основными направлениями обсуждений стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и благоустройства территории. Значительная часть обращений касалась текущего состояния жилищно-коммунального обслуживания, благоустройства дворов и общественных пространств. Помимо этого, прозвучали обращения по вопросам медицинского обслуживания и содержания дорог.