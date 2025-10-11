Администрация Одинцова провела выездной прием жителей города Голицыно

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел рабочее совещание с жителями города Голицыно. Формат круглого стола дал возможность обсудить все, что сегодня беспокоит людей — дороги, транспорт, благоустройство, работу коммунальных служб.

Результаты статистики таковы: за последние три месяца в «Добродел» поступило более тысячи обращений от жителей Голицына. Люди поднимали темы расселения из ветхого жилья, благоустройства парков и дворов, перебоев в горячем водоснабжении, ремонта детских и спортивных площадок — это все обсудили в деталях на встрече.

Остро волнуют жителей регулярные подтопления привокзальной площади с южной стороны — в ливневую канализацию регулярно сливаются стоки от коммерческих объектов. Глава округа сообщил, что в следующий понедельник профильные службы проведут проверку, в дальнейшем силами муниципальных служб все незаконные выпуски будут затампонированы.

Отдельно на совещании обсудили запаркованность участка Петровского шоссе от автовокзала до железнодорожной станции «Голицыно». Дорога находится в процессе оформления в собственность муниципалитета, после этого можно будет установить соответствующие знаки и организовать дежурство сотрудников ГАИ.

Проговорили на встрече также установку искусственных дорожных неровностей на проспекте Мира: жители сигнализируют, что после укладки нового асфальта многие водители стали ездить на опасной скорости. Плюс дорога используется для транзитного движения.

Жители дома № 52 на Советской сообщили, что у корпуса № 4 есть сложности с вывозом мусора «Рузским региональным оператором» — контейнеры с бытовыми отходами дворники собирают в одной точке, где они по нескольку часов в день стоят под окнами жильцов. Глава округа поручил профильным службам откорректировать работу сотрудников управляющей компании и график вывоза мусора, чтобы баки выкатывали точно к приезду мусоровоза.

Помимо этого, на совещании жителей проинформировали о текущем статусе работы по переселению из ветхого жилья в Банном переулке. Заказано повторное обследование проблемных зданий, отчет должен быть готов в ноябре, после этого вопрос о признании домов аварийными вынесут на межведомственную комиссию — это позволит включить объекты в программу по переселению.