Администрация Одинцова провела встречу с жителями в Звенигороде

Глава Одинцова Андрей Иванов, его заместители, а также профильные специалисты и депутаты в формате выездной администрации встретились с жителями в Звенигороде. Всего на мероприятии собрались 74 человека.

Главными на встрече стали вопросы, связанные с благоустройством, содержанием дорог и жилищно-коммунальным хозяйством. Часть обращений, прозвучавших на выездной администрации, затронула социальную сферу и медицинское обслуживание горожан. Такой формат встреч помогает жителям оперативно решить многие волнующие вопросы. Участники выездных администраций могут также предлагать идеи по улучшению инфраструктуры Одинцовского округа, оформлять заявки на проведение ремонта.

Все обращения, поступившие от жителей на приеме, зафиксировали в протоколе и передали для исполнения профильным службам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.