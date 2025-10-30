Администрация Одинцова провела встречу с жителями в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел личный прием в рамках выездной администрации в Звенигороде — на площадке Культурного центра имени Любови Орловой. Обсудили обращения жителей по самым разным темам — от благоустройства до подготовки к зимнему сезону.

Жители микрорайона Верхний Посад пожаловались на то, что не убирают парковку вдоль дороги у первого корпуса дома № 10 на проезде Ветеранов. Глава дал поручение подрядчику «Спецстрой» включить эту территорию в ежедневный план уборки, а также рассказал о строительстве ливневой канализации в микрорайоне Ракитня — работы ведутся за счет внебюджетных средств, сейчас идет подготовка траншеи под коммуникации. Завершение — до декабря 2025 года.

Несколько вопросов на личном приеме обсудили с жителями микрорайона Супонево. Один из них касался охраны в новом парке и ограничения проезда по его территории. Два круглосуточных поста начнут дежурить с ноября, они будут контролировать проезд машин, а также постоянно патрулировать территорию.

Вторая важная тема — предновогодние мероприятия в новом парке. Старт зимнего сезона состоится с приходом декабря: здесь организуют тематические квесты, снежные игры, творческие мастер-классы. Запустить каток можно будет после увеличения мощности электроснабжения, которое поступает от обновленной подстанции.

Еще один вопрос — качество горячего водоснабжения в доме № 6. Вода, которая поступает в квартиры жильцов от «Звенигородского городского водоканала», проходит по старым трубам и загрязняется ржавчиной и известковыми отложениями. Сейчас ведутся переговоры о передаче сетей на баланс муниципалитета — это позволит оформить заявку на полную реконструкцию по региональной программе.

Следующая «Выездная администрация» состоится во вторник, 11 ноября, в Захаровском. Личный прием пройдет в доме культуры с 10:00 до 12:00 по адресу: поселок Летний Отдых, улица Зеленая, дом № 2А.