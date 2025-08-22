Администрация Одинцова провела встречу с жителями в Лесном Городке

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел личный прием в формате выездной администрации. Он прошел на площадке Лесногородской школы.

Жители улицы Энергетиков пожаловались главе на ситуацию с муниципальной стоянкой: ее регулярно занимают фуры, из-за чего не хватает мест для легковых автомобилей. Ограничитель по высоте уже установлен, но его неоднократно ломали. Совместно с «Автодором» будет проработан вопрос установки дополнительных знаков перед съездом с Минского шоссе, а также на участке проведут рейды сотрудники Госавтоинспекции.

Житель Заречья обратил внимание на отсутствие ограждения и вызывного светофора на улице Березовой — между Кембриджской международной школой и Зареченской школой. Дорога сейчас в собственности города Москвы. Будет направлен запрос в профильные департаменты, чтобы обсудить решение совместно.

Спортсмены из Звенигорода предложили создать станцию и школу сапбординга на острове Москвы-реки — напротив стадиона «Спартак». Первым шагом станет подготовка концепции, затем будет проведено обсуждение с жителями и экологами.

Следующая «Выездная администрация» пройдет во вторник, 26 августа, в Звенигороде. Личный прием проведут в Доме детского творчества по адресу: улица Некрасова, дом № 8.