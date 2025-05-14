Администрация Одинцова провела встречу с жителями поселка Назарьево

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе проходят еженедельные приемы населения, представители органов местного самоуправления общаются с жителями и в формате «выездной администрации». Очередное мероприятие прошло 13 мая в территориальном управлении Назарьевское.

Участие в нем приняли глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, его заместители, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета.

Встречу посетили 40 человек. Основными стали вопросы, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой. Часть обращений касалась содержания дорог, образования и медицинского обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.