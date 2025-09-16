Администрация Одинцова провела встречу с жителями поселка Назарьево

В Территориальном управлении Назарьевское в Одинцовском городском округе 16 сентября прошла выездная встреча администрации с жителями. На мероприятии обсудили более 20 проблемных ситуаций.

Всего на прием пришло 27 жителей. Основными темами, которые обсудили в рамках встречи, стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и благоустройства территорий. Кроме того, часть обращений касалась медицинского обслуживания, образовательной сферы и содержания дорог.

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие: глава Одинцовского городского округа, его заместители, представители муниципального центра управления регионом, Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета.