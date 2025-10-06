Администрация Одинцова провела прием жителей в Звенигороде

Очередная выездная встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Шихово в Звенигороде Одинцовского городского округа. Всего на ней приняли в работу 54 обращения.

На встрече присутствовал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, его первые заместители, а также депутаты муниципалитета. Вопросы населения коснулись планируемого строительства фельдшерско-акушерского пункта в Шихово. На территории микрорайона уже есть участок, подходящий для его установки, поэтому администрация округа будет готовить запрос на строительство на встрече с представителями Министерства здравоохранения Московской области.

Жители также вынесли на обсуждение идею создать дом культуры для жителей округа. Недавние мероприятия «Дни двора» показали малый интерес к культурным событиям, но активисты уверены, что это связано с недостаточной информированностью. Администрация округа поручила Комитету по культуре изучить текущую ситуацию и рассмотреть варианты открытия небольшого культурного пространства в жилых домах.

Во время встречи жители также озвучили проблему организации штрафстоянки, так как эвакуированные автомобили сейчас доставляют в Одинцово, что создает неудобства для водителей. Кроме того, поступили несколько конкретных предложений по улучшению инфраструктуры: установка уличного освещения, «лежачих полицейских», ремонт дорожного покрытия и установка сферического зеркала на сложном перекрестке. Все эти инициативы будут взяты в работу.

Следующая встреча в формате выездной администрации пройдет 7 октября в Кубинке. Личный прием граждан состоится в Центре культуры и творчества по адресу: улица Кубинка-8, дом № 25 с 10:00 до 12:00.