Администрация Одинцова провела прием жителей в Старом Городке

Личный прием в формате «выездной администрации» на этой неделе провели в Никольском территориальном управлении. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с заместителями обсудил обращения жителей.

Жители села Троицкое обратили внимание на необходимость капитального ремонта памятника на братской могиле воинов Советской Армии. Мемориал 1985 года ни разу не обновлялся, облицовка осыпалась, часть плитки отсутствует, в основании появились трещины. Будет проработан вопрос включения ремонта в план работ на 2026 год.

Жительница Старого Городка напомнила о нехватке парковочных мест возле стационара и поликлиники Никольского подразделения Одинцовской областной больницы. Сейчас автомобили останавливаются вдоль ограждения и прямо у въезда на территорию. Вопрос парковки проработают с компанией «Мосавтодор».

Жители также попросили сделать остановку на дороге в сторону Кубинки. Кроме того, нужно продлить тротуар от стационара до поликлиники: часть пути пока остается без пешеходной дорожки.

Следующую «выездную администрацию» проведут 16 сентября в Назарьевском.