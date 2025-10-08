Администрация Одинцова провела прием жителей в Кубинке

Вопросы и предложения жителей обсудили на очередном выездном приеме администрации Одинцовского городского округа. Одной из самых острых тем в Кубинке стал загрязненный пруд, который не облагораживали с 1995 года.

Этот важный вопрос подняла председатель общественного движения из поселка Старый Городок Наталья Токмакова. Она сообщила главе округа Андрею Иванову, что пруд стал популярным местом отдыха, где жители регулярно проводят субботники и занимаются очисткой территории. Однако без должного внимания со стороны властей ситуация ухудшается. Водоему необходимо комплексное благоустройство.

Андрей Иванов поручил профильным службам проработать этот проект. Среди запланированных мер — очистка дна и береговой линии пруда, создание пляжной и спортивных зон, а также обустройство дамбы как гидротехнического сооружения. Глава муниципалитета отметил, что реализация такого проекта требует серьезной подготовки и планирования. Работы можно будет провести уже в следующем году, но при условии, что будет предусмотрено необходимое финансирование.