Администрация Одинцова проведет выездную встречу с жителями в Захарове
Выездной прием администрации Одинцовского городского округа пройдет в территориальном управлении Захаровское 16 июля. На встрече жители смогут решить вопросы благоустройства, тепло- и электроснабжения.
Участие в мероприятии примут заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители муниципального центра управления регионом, главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, главный врач Одинцовской областной больницы и депутаты муниципалитета от партии «Единая Россия».
Прием населения будет проходить в Захаровском сельском Доме культуры 16 июля с 10:00 до 12:00 по адресу: поселок Летний Отдых, улица Зеленая, дом № 9А.
Напомним, что запись на личный прием ведется в рабочие дни с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 15:30 в пятницу. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Также можно записаться по телефону 8 (495) 181-90-10, добавочный 7821.
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