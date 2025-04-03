Администрация Одинцова проведет встречу с жителями в ТУ Барвихинское 8 апреля

Встреча с жителями Одинцовского округа в формате выездной администрации пройдет в территориальном управлении Барвихинское 8 апреля с 10.00 до 12.00. Горожане смогут задать все интересующие вопросы главе округа, его заместителям и другим специалистам.

Участие в мероприятии примут глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, а также сотрудники Одинцовской областной больницы и депутаты Совета депутатов муниципалитета.

График приема населения разместили на официальном портале администрации Одинцовского городского округа.

Отметим, что подобные выездные приемы регулярно проходят в Одинцовском городском округе. Личные приемы представителей администрации проходят с понедельник–четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 16.45.