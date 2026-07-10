Администрация Одинцова проведет встречу с жителями в селе Каринское 14 июля

В культурном центре «Ершовское» в селе Каринское 14 июля с 10:00 до 12:00 пройдет выездной прием жителей Одинцовского округа. Участники смогут обсудить с представителями администрации вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения и капитального ремонта.

Примут обращения глава округа Андрей Иванов, его профильные заместители, сотрудники муниципального бюджетного учреждения «МЦУР», специалисты главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, представители Одинцовской областной больницы, а также депутаты.

Запись на прием ведется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 15:30. Перерыв — с 13:00 до 13:45. Подробный график размещен на официальном сайте администрации в разделе «Местное самоуправление».