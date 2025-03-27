Администрация Одинцова проведет встречу с жителями в Лесном городке 1 апреля

Встреча с жителями Одинцовского городского округа в формате выездной администрации пройдет 1 апреля в Лесном городке. На вопросы собравшихся ответят руководитель муниципалитета Андрей Иванов и другие профильные специалисты.

Помимо этого, участие в мероприятии примут первый заместитель и заместители главы, представители Главного управления регионального Государственного жилищного надзора и содержания территорий, специалисты Одинцовской областной больницы и депутаты Совета депутатов муниципалитета.

Встреча состоится с 10:00 до 12:00 по адресу: поселок Лесной городок, улица Фасадная, дом № 10. График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа.

Отметим, что глава Одинцова совместно с профильными заместителями регулярно проводит личные приемы в формате выездной администрации по всему округу.