Администрация Одинцова проведет встречу с жителями поселка Часцы 10 декабря

Решить все волнующие вопросы и насущные проблемы могут местные жители Одинцовского на личном прием с главой муниципалитета. В этот раз «выездная администрация» пройдет в территориальном управлении Часцовское.

Мероприятие будет проходить 10 декабря с 10:00 до 12:00 часов по адресу: территориальное управление Часцовское, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Часцы, 19, структурное подразделение «Часцовский» МБУК «Захаровский СДК».

Участие в заседании примут глава Одинцовского городского округа, его заместители, сотрудники МКУ «МЦУР», представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета от партии «Единая Россия».

Записаться на прием можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 16:45. Подробнее ознакомиться с графиком можно на официальном портале администрации Одинцовского городского округа odin.ru.

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