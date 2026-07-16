Администрация Одинцова проведет встречу с жителями Кубинки 21 июля

Прием жителей в формате «выездной администрации» состоится 21 июля в территориальном управлении Кубинка Одинцовского округа. Обратиться с вопросами к представителям власти можно будет с 10:00 до 12:00.

Прием проведут в местном Центре культуры и творчества, который расположен по адресу: городок Кубинка-8, строение 25. Жители смогут обсудить с представителями администрации вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения и капитального ремонта.

Примут обращения заявителей глава Одинцовского округа Андрей Иванов, его профильные заместители, сотрудники «МЦУР», специалисты главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, представители Одинцовской областной больницы, а также депутаты.

Запись на прием ведется в рабочие дни. С понедельника по четверг она доступна с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 15:30. Перерыв установлен с 13:00 до 13:45. Подробный график размещен на официальном сайте администрации в разделе «Местное самоуправление».